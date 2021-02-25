〈財報〉Nvidia財報財測優 但警告晶片短缺恐限制供貨 盤後轉跌3%

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 周三 (24 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，資料中心與遊戲營收雙雙創下歷史紀錄，該公司對 2022 年度第一季的財測也優於市場預期，但財務長 Colette Kress 表示，晶片短缺問題正限制旗下產品供貨，遊戲業務尤為明顯，消息傳出盤後轉跌下挫 3%。

2022 會計年度 Q1 財測與展望：

營收 53 億美元，上下浮動 2%，高於分析師預期的 44.9 億美元

毛利率分別為 63.8%(GAAP) 和 66%(Non-GAAP)，上下浮動 50 個基點。

營業支出分別約為 16.7 億美元 (GAAP) 和 12 億美元 (Non-GAAP)

資本支出 (CAPEX) 落在 3 億至 3.25 億美元

Nvidia 創辦人兼執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 表示，GeForce RTX 30 系列 GPU 的需求令人難以置信，隨著光線追踪技術、深度學習超高取樣 (DLSS) 與 AI 需求提高，NVIDIA RTX 系列已經開始進入主要的升級周期。

財務長 Colette Kress 表示，資料中心高效能運算強勁成長動能將持續，此外，受惠於超高速網路產品需求增加， Mellanox 業務第一季將較上季成長。

不過晶片供應緊縮正限制產品供應， Kress 表示：「整個晶片供應鏈中，全球需求大幅增加限制產能與可取得的零組件，尤其是在遊戲業務。」

針對安謀 (ARM) 併購案， Nvidia 表示，去年 9 月宣布後預估花費 18 個月與各國監管機構協商，不過目前已取得超前進展。

週三 (24 日)Nvidia 上漲 2.52%，以每股 579.96 美元作收，盤後公布財報後一度攀高，但隨即翻黑下跌 3.17% 至每股 561.6 美元。

輝達股價日線圖 (圖: Google)

Q4 財報關鍵數據：

營收報 50 億美元，年增 61%，優於 FactSet 預期的 48.2 億美元

稀釋後 EPS (Non-GAAP) 報 3.1 美元，年增 64%，高於 FactSet 預期的 2.81 美元

2021 全年度數據：

營收報 166.8 億美元，年增 53%

稀釋後 EPS 報 6.9 美元，年增 53%

稀釋後 EPS (Non-GAAP) 報 10 美元，年增 73%

營收以業務拆分:

遊戲：25 億美元，季增 10%，年增 67%，優於 FactSet 預期的 23.6 億美元

資料中心：19 億美元，年增 97%，優於 FactSet 預期的 18.5 億美元

專業視覺化：3.07 億美元，年減 7%

車用：1.45 億美元，年減 11%

公司看法：

黃仁勳表示 ：「第四季是一個創紀錄的季度，讓 2021 財年成為 NVIDIA 運算平台突破性的一年。我們在加速運算的開創性發展已使遊戲成為全球最受歡迎的娛樂項目，超級運算已為所有研究人員的日常，並使 AI 成為技術上最重要的力量。」

黃仁勳說， 普遍用於 AI 資料中心 GPU 的 DGX A100 在雲端服務商和垂直產業中迅速成長。全球上千家企業正在使用 NVIDIA AI 來建立具 AI 服務的雲端產品。

此外，黃仁勳表示，Mellanox 也正在擴大 Nvidia 在整個資料中心市場的版圖。