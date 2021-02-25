【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 聯準會主席鮑威爾指出，可能需要三年才能實現 2.0% 的通脹目標，重申通脹會上升、但升幅不會太大，聯準會將繼續按當前速度購買資產，周三美股全面收漲，四大指數漲幅介於 0.99%~3.24% 之間，其中以費半指數漲勢最為強勁，台積電 ADR 同步上漲，漲幅為 2.48%。

2. 周三陸港股波動劇烈，台股多方信心遭受影響，權值指標股 2330 台積電連續 5 個交易日下跌，加權指數於 10:30 後跌幅擴大，最終加權指數下跌 230.87 點，收在 16,212.53 點，跌幅為 1.40%，成交金額則為 3878.34 億元，籌碼方面，三大法人合計賣超 317.67 億元：外資賣超 239.04 億元、投信買超 7.31 億元、自營商賣超 85.93 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周三大盤呈價跌量增格局，略有多殺多氣氛，短線宜儘速量縮止跌，不宜帶量跌破 10 日線。

（2）、均線：指數周三失守 5 日線 (約 16,366 點)，下檔以月線(約 15,918 點) 為波段關鍵支撐。

（3）、技術指標：目前 KD 指標高檔死亡交叉，留意短線套牢壓力。

4. 櫃買指數周三終場下跌 0.84%，收在 196.22 點，目前下檔以 5 日線 (約 195 點) 為守。

5. 觀盤重點：近日國際股市波動加劇，市場買盤相對保守，我們認為加權指數短線恐將高檔震盪，現階段以持盈保泰為操作原則，短線急拉爆量之個股不宜過度追高，短線上美股止跌回穩，觀察 2330 台積電能否收復月線，較有利電子族群信心回穩，未來選股方向，可留意 IC 設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

6.2317 鴻海昨（24）日宣布，與有「特斯拉終結者」之譽的美國上市電動車廠 Fisker 簽署合作備忘錄（MOU），雙方共同設計生產電動車，預計將於 2023 年第 4 季量產，市場解讀，此舉對鴻海切入電動車市場具有指標性意義，有助未來爭取到蘋果 Apple Car 訂單。

7.2303 台達電公布 2020 全年稅後獲利達 254.85 億元、年增 10.24％，EPS 高達 9.81 元，全年營收、獲利、毛利率、EPS 都創下歷史新高。公司預計今 (25) 日召開線上法說會，預期筆電、電動車及 5G 相關等議題將是會中焦點。

8. 倫敦金屬交易所（LME）銅價重返 9,000 美元／公噸大關，部分銅箔，線纜、連接器等相關個股，因擁低價庫存，有機會受惠，相關個股包括銅箔廠 8358 金居、電器電纜的 1605 華新、導線架的 5285 界霖、2351 順德，以及連接器的 6279 胡連等。

