外資續抱金融股 連五賣晶圓雙雄

台股今 (24) 日震盪走低，終場下挫 230.87 點，收在 16212.53 點，為金牛年開紅盤以來最低點。外資今日期現貨不同調，買盤集中金融族群，也回補大買友達 3.5 萬張，但持續賣超晶圓雙雄，已連五賣，分別賣超台積電、聯電 4.6 萬、17 萬張。

觀察籌碼面，外資今天大舉賣超 239.06 億元，投信持續買超 7.3 億元；自營商也賣超 85.92 億元，三大法人共賣超 317.66 億元。

期貨方面，外資回補空單 1159 口，空單未平倉口數降至 29148 口；投信增持空單 823 口，空單未平倉口數增至 7535 口；自營商增持空單 1259 口，多單未平倉口數降至 21072 口。

外資今日買超集中在金融股，大買中信金 2.8 萬張、富邦金 1.2 萬張，玉山金、開發金、永豐金也獲外資買超逾 5000 張，國泰金、台新金、華南金、台企銀、第一金則獲買超逾 2000 張。

電子股方面，面板廠友達獲外資大買 3.5 萬張，品牌大廠宏碁、代工廠仁寶、封測廠南茂、記憶體 IC 設計廠晶豪科均獲買超逾 3000 張；傳產股部分，石化大廠台塑、航運股陽明，及航空雙雄華航、長榮航，均獲買超逾 3000 張。

觀察外資賣超標的，晶圓雙雄持續遭外資提款，聯電、台積電分別遭大賣 4.6 萬、1.6 萬張，且同遭外資連五賣，聯電共遭大賣 17.46 萬張、台積電則是 4.6 萬張。

其他電子股包括彩晶、欣興、鴻海、日月光投控、旺宏，均遭外資賣超逾 8000 張，金寶、華邦電、長華 *、台達電及微星，也遭調節逾 5000 張；傳產股中鴻遭外資大賣 1.8 萬張，華夏也遭賣 1.2 萬張，華新則是 6245 張。

法人指出，目前對台股看法仍正向，加上 Fed 重申將延續寬鬆貨幣政策，資金浪潮可望延續，隨著經濟基本面持續復甦，將支撐後續大盤表現。