疫苗接種點燃經濟復甦希望 投信點名兩大產業先受惠

新冠肺炎疫苗接種為經濟復甦捎來希望曙光，投信認為，未來可望隨社交生活恢復、全球重啟經貿活動推升經濟成長率反彈，投資人可逢低提前部署消費、生技等相關股票基金。

根據彭博資訊顯示，全球 73 國家已施打超過 1.38 億劑疫苗，每日約施打 485 萬劑，而一國人口接種率約達 70% 至 85% 即有機會恢復正常生活。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，去年起因應防疫所需，民眾生回型態也被迫改變，消費活動從線下轉進線上，進一步帶動電子商務、電玩遊戲與串流媒體等相關產業竄紅。

Ido Cohen 指出，隨著全球陸續施打疫苗，可望使經濟活動解封，消費者也將逐漸開始走出家門甚至恢復旅遊，回到「正常的」生活方式當中，屆時傳統的消費及體驗領域，像是觀光、飯店渡與假村、餐廳及博弈等產業將隨著疫苗施打而跟進復甦。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔則指出，疫情凸顯出醫療產業創新對人類的貢獻，加上醫療生技類股受到疫苗研發的激勵，多方因素都大幅提振整體醫療產業的投資氣氛。

江宜虔認為，隨著各國加速施打疫苗，短期有利帶動疫苗代工廠業務量增加，整體產能可望在 3、4 月進一步擴大，再加上包括嬌生、Novavax 等藥廠疫苗即將獲准上市，預期後續疫苗供應問題將獲得解決，將有利相關廠商營收獲利。