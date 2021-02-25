元大投信營運新方向 將做大台股 組成主被動投資雙箭頭

外界關注元大投信管理層異動，元大投信董事長劉宗聖表示，董事會已經通過由元大金控旗下元大人壽投資部副總鄭宗祺出任投信執行副總並代理總經理職權，待主管機關核准中。鄭宗祺表示，未來營運將強化主動基金，做大台股投資，組成主被動投資雙箭頭。

劉宗聖表示，元大投信在前任總經理黃昭棠帶領下，穩居國內指數產品 ETF 龍頭，致以深深感謝與祝福。投信發行的國民 ETF─0050、0056、元大台灣高股息優質龍頭基金等產品，都是國內主被動基金領頭羊，著眼投資市場逐漸由海外市場轉向台灣主場優勢，投信配合金控「大台股、大投資」的方向，在產品及人才佈建都有新思維，獲金控支持，特別延攬在投信、產業研究具完整資歷的執行副總鄭宗祺作為總經理人選。

鄭宗祺表示，自己具有成大統計系 & 研究所的背景，具計量投資經驗，其後深耕海內外股市、創投、私募等不同投資領域多年，未來將領導投信在現有的基礎上走向全新階段。

鄭宗祺進一步表示，他到投信首要目標在於藉由自身的經歷，持續增進主被動基金產品績效表現，提供投資人滿意的績效，與投資人建立長久夥伴關係。目前元大投信在 ETF 領域已經有豐碩成果，然多家投信競相投入類似產品，因此亟思下一階段突破，重視「質」的持續提升。他將在現有基礎上加強主動式產品，元大台灣高股息優質龍頭基金的成功，充分展現元大投信台股基金團隊專業表現。

他特別強調，目前債市殖利率偏低，元大投信在未來產品規劃上，絕對不會缺席的元素就是投資台灣，將強化台股投資產品線，希望引導國人從風險較高的海外高收債產品，轉向台灣優質龍頭企業投資機會。期許在元大投信的下一個世代，在被動投資領域的基石上，做大台股投資，組成主被動投資雙箭頭。