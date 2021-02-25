【中信投信】越股回穩 長線續航力足

2 月以來隨疫苗推行，全球經濟復甦可期，股市展望明亮，根據彭博統計自 2 月以來全球主要股市指數報酬率，越南繳出高達 11.1% 報酬率，為表現最搶眼的市場之一。

中信投信表示，越股因 1 月底至 2 月初出現兩波修正，近期在內外資同步簇擁下，指數快速反彈回升，使 2 月績效暫居全球前段班；中長期來說，越南基本面、估值面仍具投資契機，後市樂觀。境內首檔「高純度」越南基金 - 中國信託越南機會基金於 2 月 24 日獲准追加額度新台幣 50 億元，建議投資人不妨分批進場布局，完整掌握越南崛起的發展潛力。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，2 月底前的修正為非基本面短期因素，如股市成交系統當機、農曆新年前對現金需求提高等，加上第三波疫情傳出，導致股市恐慌下挫，但越南政府已緊急封鎖相關疫區，7 天平均新增病例數呈緩步下降，且疫苗取得在即，有利抑制疫情擴散；另一方面，外資開春以來逢低積極進場，意味投資人或毋須對後續疫情發展過度悲觀。

疫情影響之外，越南經濟基本面依舊堅實，根據日本貿易振興機構 (JETRO) 研究，去年東協主要經濟體整體出口下滑 2.2%，越南為唯一出口逆勢成長 7% 的國家。VCSC 研究報告則指出，越企今年盈餘成長率上看三成，且越南股市本益比僅 18 倍，低於其他東協主要經濟體，估值面相對便宜。

越南股市近期交投熱絡，交易量屢屢創高，張晨瑋指出，內資扮演的角色吃重，2020 年越南胡志明指數報酬率高達 14.9%，即靠內資大力捧場。去年全年證券新開戶數逼近 40 萬戶，為 2019 年兩倍。越南政府今年 2 月宣布放寬對證券開戶的管制，今年開戶數可望延續去年氣勢，有助股價表現。

更長期的看，目前越南的都市化程度仍是東協主要經濟體中最低，正處於經濟起飛的前期，隨著外資直接投資增加，出口產品的科技色彩越見濃厚，帶動平均所得提升，經濟成長軌跡與 90 年代的中國相仿，越南未來充滿想像空間。

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