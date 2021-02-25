〈新唐收購日廠〉PSCS去年Q4虧損2.07億元 單季虧損較9月少

新唐 (4919-TW) 近日公布去年第四季財務報告書，內容顯示 PSCS 自去年 9 月以來，累計淨損約 4.61 億元，扣除去年 9 月淨損 2.54 億元，去年第四季淨損僅 2.07 億元，單季虧損金額低於 9 月，虧損顯著收斂。

若加回 PSCS 影響數，新唐去年第四季純益達 2.77 億元，為歷史第五高，以現今股本 37.6 億元推算，每股純益約 0.74 元。

新唐旗下 PSCS 去年累計營收、虧損金額。(擷取自新唐財報)

華邦電 (2344-TW) 與新唐董事長蘇源茂看好公司前景，去年 12 月增持新唐股票，華邦電增持 3.79 萬張，累計持股達 21.5 萬張，以蘇源茂為法人代表的金鑫投資與個人皆分別增持 3870、120 張，以行動支持公司發展。

新唐去年 9 月完成收購日本 Panasonic 半導體事業 (PSCS)，並將其更名為新唐日本子公司 (NTCJ)，同時在過去併入的 4 個月內，啟動三大策略改革，包含重新劃分事業體、改善營運模式與拓展客戶群。

新唐看好，NTCJ 技術很好，不過成本高導致虧損，因此將整體公司劃分成四個事業體，讓各事業體盈虧自負，同時，未來將依循美、台 IC 設計公司，採垂直分工方式，進一步優化整體生產成本、提高產品競爭力。

此外，由於 NTCJ 成為新唐旗下子公司後，可開始對外銷售給 Panasonic 的競爭者，如 Samsung、LG 等業者，擴展客戶群、挹注未來營收。