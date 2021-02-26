南方崛起高雄最吸「金」 兩千億資金回流帶動置產熱度

鮭魚返鄉、熱錢回流，哪個縣市最吸金？答案就是高雄！

據經濟部統計，台商回台 2.0、根留台灣、中小企業等投資台灣三大方案，共吸引超過 1.1 兆資金回來，而高雄就拿下逾 1962 億元投資金額，位居全台榜首，在 85 家投資企業中，又以半導體產業、電子零組件等高科技製造業占比最高。

連副總統賴清德都直指「南方崛起！」位居南方領頭羊地位的高雄市發展更是不可限量，人流、金流陸續到位。

美國大選已經落幕已經落幕，但中美貿易戰所帶來台商回流的趨勢不變，副總統賴清德分析，南方崛起可說是符合「天時地利人和」，搭上產業鏈重組、台商尋求新的生產基地。

而南部有土地，還能供給再生能源，加上產學能量充足、產官學合作佳，助攻台商回台，投資、置產都很熱絡，高雄市政府也已設立「投資高雄事務所」，單一窗口協助，要讓企業感受到「投資選擇高雄，絕對是最智慧的決定。」

近來高雄房市蓬勃發展，除本地人口居住剛性需求外，台南科技園區、橋頭科技園區等置產眼光精準的科技新貴，嚮往入主成熟舒適的都會生活，對於置產高雄核心、擁雙捷運優勢的住宅更是情有獨鍾。

以在橋頭科技園區工作的科技新貴為例，搭乘捷運返回高雄核心、緊鄰中央公園站的家只要 28 分鐘，上車免轉乘直接到家，免去自行開車勞累，上下班通勤時間都可休息，對於科技新貴來說，置產高雄核心捷運宅，對工作、生活都是大大加分。

左為中央公園站、右為美麗島站。(圖: 業者提供)

放眼全台灣置產趨勢，高雄素來是性價比最高的選擇，以高雄市中央公園區域為例，擁有中央公園與美麗島雙捷運站，且位於機場及高鐵中心點，是高雄交通的核心樞紐、加上萬坪綠景，又有時尚百貨、林蔭大道加持，讓此區向來是高雄傳統豪宅聚落，其中無可取代的中央公園無敵樹景，更加穩固區域地段價值性。

近年來，該區少有小坪數新案推出，一推出就聚焦市場關注，如「民生臻愛」締造圓滿完銷佳績，近期又有地段更優越的新案「民生 1 號院」，同為 2 至 3 房小坪數規劃，市中心珍稀地段環境更勝區域競案，總價優勢亦很有競爭力。

選地眼光精準、洞悉區域價值的興富發集團 - 興益發建設，此次新案「民生 1 號院」位於民生圓環旁，立足民生一路與中山一路口，臨 60 米民生林蔭大道，與世界 5 大最美捷運站 - 中央公園站比鄰而居，高雄最好、最美的市容一網打盡，錯過不在的地標級建築規劃，不只吸引台商置產、自住與投資買盤亦驚豔不已。

(圖: 業者提供)

市場分析，捷運路網暢通，「民生 1 號院」位處雙捷運站交會，地理位置、生活圈更顯成熟且價值性更好，深獲北漂族肯定，更磁吸全台各地置產族目光。

「民生 1 號院」大基地開發，從 60 米林蔭大道進出，新案規劃全面升級，一樓加頂樓共 500 坪公設會館，呼應豪門地段而打造的 VIP 尊榮禮遇，家居生活坐擁空中泳池 SkyClub，在市中心也能享受渡假生活，全齡化公設規劃完美，挑高近 11 米門廳與國際級大飯店同等規模，迎接住戶返家，種種精彩規劃讓該案甫公開就聚焦購屋族目光，區域客、換屋族搶先入手。

「民生 1 號院」

接待會館地址：高雄市五福三路，中華路口（大立百貨對面）

洽詢電話：07-261-3636

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