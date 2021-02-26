1月房貸、土建融貸款餘額年增幅衝14年半、9年半新高

台灣央行今 (26) 日公布 1 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 1057 億元、2 兆 4978 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 9.17%，較上月續增 0.67 個百分點，並創 2006 年 10 月以來新高，而土建融餘額年增 18.7%，較上月增 1.18 個百分點，也寫下 2011 年 7 月以來新高，顯示貸款需求仍熱，未受央行打炒房衝擊。

央行日前公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，雖購屋貸款較上月減少 102.66 億元至 580.71 億元，但主要是季節性因素影響，仍創去年以來單月次高。

據統計，1 月六都建物買賣移轉 2.4 萬棟，月減 8.3%，但因去年比較基期低，年增達 55.2%，為近 8 年同期最高，房仲業者認為，打炒房政策對於自用買氣影響有限，2 月開春後已看到自用買盤回流，房市維持一定的熱度。

不過，房仲業者不諱言，台股已處歷史相對高點，後續是否還能衝高，以及政府是否會針對囤房稅或修改房地合一稅，作為打炒房手段，均將成為今年房市走向的觀察重點。