〈台股盤後〉鴻海及台積電助威 大漲239點收復5日線

台股今 (25) 日在半導體、面板及金融股發威下，大盤收盤上漲 239.65 點或 1.48%，吃掉昨日的黑 K 棒，收在 16452.18 點，重新站上 5 日線，成交值 3510.3 億元，且權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價收盤都大漲。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，大盤今天由金融、紡織、造紙、航運、面板股及半導體等類股發威助漲，同時， OTC 指數盤中也突破 200 點創新高，顯示市場多頭人氣聚集，而大盤昨日的大跌的黑 K 棒也被吃掉，多頭格局猶在。

台股指數今天早盤以 16376.8 點開出，最高 16474.05 點，最低為 16322.67 點，收盤指數報 16452.18 點，重新站上 5 日線，成交值 3510.3 億元。

今天盤中面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 都有大量成交，同時，友達盤中出現 20.05 元漲停價，終場收在 19.85 元，上漲 1.6 元或 8.77%。

台積電收盤上漲 10 元或 1.6%，成交量 4.3 萬張，收盤價報 635 元，鴻海在電動車題材挹注之下，收盤上漲 6 元或 5.43%，收盤報 116.5 元，成交量放大到 11 萬張。

股王大立光 (3008-TW) 表現較弱，收 3410 元，較昨日下跌 110 元或 3.13%，造成光學元件股表現不佳，只有玉晶光 (3406-TW) 逆勢收紅，收盤報 506 元，較昨日上漲 10 元或 2.02%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股將延續多頭攻勢，未來必須注意價量的配合。