橋水：比特幣想成為數位黃金 需解決波動性及流動性問題

橋水 (Bridgewater) 投資研究主管 Rebecca Patterson 表示，如果波動性和流動性問題在「監管確定性」下得到緩解，比特幣可能會成為數位黃金。

在她發言之際，比特幣周四 (25 日) 價格表現相對穩定，於 48000-51000 美元區間波動。至台北時間下午 14:55，比特幣價格報 50510 美元，24 小時漲幅為 1%。

Patterson 表示，橋水暫時不會進軍比特幣市場，原因在於目前的監管、波動性和流動性問題，但她相信，比特幣是有潛力，在未來成為數位黃金。

她指出，做為機構投資者，她並不知道比特幣會不會成為數位黃金，但這可能隨著時間過去而發生，不過對此她沒有把握。

Patterson 認為，比特幣現階段的確成為投資者對法定貨幣與通膨的對沖選擇。她說，這是投資人一直擔心的事，因為央行一直印鈔，他們擔心法定貨幣會貶值。

她指出，比特幣的波動性必須降低，不能因為出現一條推特，就突然急漲 10%，對大多數的機構投資者來說，這樣不能成為財富儲備。比特幣的波動性甚至是委內瑞拉貨幣玻利瓦爾 (Bolivar) 的兩倍。

其次，橋水希望看到更大的流動性，Patterson 認為，這需要「監管確定性」來達成。她表示，監管不會讓是比特幣衰落，圍繞比特幣和其他貨幣的監管生態系統發展得愈好，其他類型的投資人就會更樂意進入，這將帶來流動性，同時減少波動性。