AZ疫苗供貨銳減？指揮中心：國產疫苗應可接上

英國藥廠阿斯特捷利康 (俗稱 AZ) 傳出疫苗供應出問題，第二季度交付歐盟產量將砍半，我國下單的 1000 萬劑是否會受影響？對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (25) 日表示，目前尚未接到疫苗數量及時程異動的通知，萬一真的發生，國產疫苗應該也可接上。

國內今日新增 5 例新冠肺炎境外移入個案，均為菲籍女性移工，迄今無症狀。

外電報導指出，阿斯特捷利康通知歐盟，第二季度供應的 COVID-19 疫苗交付量將不到合約規定的一半，該公司強調正努力提高生產率，但在疫苗供應缺口擴大下，可能將影響歐盟接種計畫，日本也擔心已訂購的 1.2 億劑可能被削減。

對於 AZ 疫苗供貨恐生變，陳時中表示，尚未接到公司欲減供疫苗的訊息，但若發生此狀況，相信國產疫苗可接得上來。

此外，我國透過 COVAX 平台購買的首批 20 萬劑 AZ 疫苗，原先預計最快 2 月底抵台，但 2 月 22 日仍未收到對方的通知劑量與相關運送情形通知，引發外界揣測，疫情監測組長周志浩說，目前正在積極接洽中，但對方尚未回應，未感受到外力阻撓，應是作業時序上的問題。

至於國產疫苗進度方面，陳時中表示，進入二期臨床試驗的疫苗廠都滿順利的，沒有傳出特別的不良反應，但仍要等完成試驗後才能公開報告。而面對變異病毒株，台廠也啟動新一輪開發計畫，包括國光生 (2412-TW)、聯亞生技均已開始布局。