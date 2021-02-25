〈光寶科法說〉電動車充電器Q3小量生產 併購標的先瞄準車用產品

光寶科 (2301-TW) 今 (25) 日召開線上法說，總經理邱森彬表示，公司積極布局車用市場，電動車充電器已成功打入 2 家美系新創公司供應鏈，產品預計第二季末、第三季開始小量生產，目標車用營收占比擴增至雙位數；至於併購對象方面，第一階段考量也是車用相關產品。

光寶科近年來採取精實聚焦策略，逐步淘汰不賺錢事業體，雖然營收規模下降，但獲利能力因此提升。邱森彬表示，未來營運將聚焦光電、伺服器 / 雲端與車用三大領域。

車用領域方面，光寶科近來也積極布局，在車用電子、車外頭燈、照相模組與內部 LED 燈等應用，都有著墨，也評估切入車內電源及電動馬達等產品。

邱森彬表示，電動車充電器已成功打入 2 家美系新創公司供應鏈，產品預計第二季末、第三季開始小量生產，隨著陸續取得認證，未來成長空間可期，也會持續進行其他車用佈局。

光寶科目前車用營收占比約 5-6%，邱森彬表示，第一階段目標朝 10-20% 邁進，由於車用產品毛利率表現佳，一旦營收占比明顯提升，也會帶動整體毛利增加。

光寶科也持續尋找併購標的，邱森彬透露，手中有些併購標的在評估中，第一階段併購對象將是車用產品相關應用。