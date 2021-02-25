〈光寶科法說〉去年純益首破百億元創高 每股賺4.31元 擬配息3.4元寫新猷

光寶科 (2301-TW) 今 (25) 日召開法說，公布去年財報，全年毛利率達 17.4%，稅後純益首度突破百億元大關、達 100.16 億元，年增 7%，毛利率與純益雙創新高，每股純益 4.31 元，為近 18 年新高。董事會並通過擬配息 3.4 元，創歷年來新高，殖利率達 5.6%。

光寶科去年第四季營收 414.36 億元，持平上季，年減 6%，毛利率 16.2%，季減 2.8 個百分點，與 2019 年同期持平，營益率 4.4%，季減 5.2 個百分點，年減 1.3 個百分點；稅後純益 20.08 億元，季減 33%，年減 17%，每股純益 0.86 元。

光寶科去年營收 1571.34 億元，年減 12%，毛利率 17.4%，年增 2 個百分點，營益率 6.5%，年增 1.2 個百分點；稅後純益 100.16 億元，年增 7%，每股純益 4.31 元。

光寶科表示，由於 2018 年出售 MM 股權其他應收帳款，有 15 億元逾期款項，依照信用等級評等及會計原則，去年第四季提列營業費用 9 億元壞帳準備損失，影響營益率表現，毛利率則受新台幣匯率升值影響。

光寶科董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配息 3.4 元，為歷年來配息金額新高，配息率 79%；若以今日收盤價 60.7 元計算，現金殖利率達 5.6%。