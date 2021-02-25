歐洲央行執委：實質利率驟升恐削弱經濟復甦

近來公債殖利率攀升引發主要央行關切，歐洲央行 (ECB) 執行委員會成員 Isabel Schnabel 警告，實質利率驟升恐削弱歐元區的經濟增長，央行將密切關注金融市場發展。

作為歐元區基準的德國 10 年期公債殖利率近期創下 2018 年 1 月以來最大單月漲幅，考慮到歐元區經濟相較於美國疲軟，執委會認為這種情況並不合理。

德、法、義三國的 30 年期公債殖利率近期急遽攀升 (圖：Bloomberg)

Schnabel 周四 (25 日) 受訪時強調，絕不能過早撤出相關支持政策，稱隨著全球增長前景改善，實質利率過快或過度飆升可能傷害到經濟復甦，央行將確保不會在不必要的情況下收緊融資條件。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 本周也表示，正密切監控名義債券殖利率的走勢，暗示央行對於殖利率走升的擔憂。

Schnabel 補充稱道，儘管地區封鎖時間延長，可能導致第 1 季經濟增長不如央行預期，但全年表現仍將符合上月預期的 3.9%。央行預計，歐元區經濟有望在 2022 年中期恢復至疫情前水平。

疫情危機推升企業債務水平，市場擔憂，一旦開始逐步取消支持措施，可能導致企業破產飆高，連帶衝擊金融體系。

對此，Schnabel 引述央行分析解釋，只要經濟支持措施沒有過快、過度撤出歐元區，並且總體環境維持良好，銀行應該能夠妥善應對。