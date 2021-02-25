印度祭新規嚴管內容 臉書、推特等大型科企面臨新挑戰

為打擊網路虛假訊息與非法內容，印度周四 (25 日) 公布最新法規，對臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 以及 Netflix(NFLX-US) 等大型社群與串流媒體平台祭出限制，為大型科企拓展市場的行動再添挑戰。

根據印度政府聲明，大型社群媒體公司必須依法設立申訴機制，任命內部主管與執法單位進行協調，同時規定社群媒體必須在遭到檢舉後的 24 小時內撤除色情或暴力相關內容。

除了社群平台，法令還要求 Netflix(NFLX-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 旗下串流媒體必須依據用戶年齡將內容分為 5 個級別。

印度電子資訊部長普拉薩 (Ravi Shankar Prasad) 表示，社群媒體公司應對任何網路資訊濫用行為負起責任。法規的詳細版本將在稍晚公布，但未詳述日期，預計在公布後 3 個月生效。

針對上述消息，臉書並未回應評論請求，推特拒絕評論。

在公布法規之際，印度政府指控上千個帳號在推特散佈假消息，內容與印度農民抗議農業改革政策相關。推特因沒有配合印度政府封鎖帳號而遭到嚴厲譴責，並在當局以法律行動威脅下，重新封鎖部分帳號。