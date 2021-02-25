〈美股盤前要聞〉Fed主席緩解通膨憂慮 美股期貨波動

美聯準會主席鮑爾持續淡化通膨憂慮，美股期貨週四 (25 日) 呈現波動，道瓊期貨漲 0.03%，標普 500 期貨跌 0.30%，那斯達克 100 期貨跌 0.99%。

1. 鮑爾：實現通膨目標可能需要三年以上

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (24 日) 赴眾議院金融服務委員會聽證，他持續緩解通膨擔憂，承諾要讓經濟恢復到充分就業狀態，強調經濟明顯改善之前不要期待 Fed 貨幣政策出現任何變化。

鮑爾週三持續強調，經濟復甦中還有很長的路要走，價格上漲的跡象並不一定會導致持續高通膨，聯準會將繼續按當前速度購買資產，並維持基準利率在近零水平。鮑爾稱，Fed 政策維持寬鬆，因為失業率很高，且未達最大程度就業。

量化寬鬆、購債方面，鮑爾稱，Fed 就量化寬鬆 (QE) 政策潛在的調整盡可能提前地與外界溝通，期望看到實際經濟數據表明正在接近 Fed 目標，才會逐步放慢購債速度。

2. Nvidia 財測優 但警告晶片短缺恐限制供貨

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 周三 (24 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，資料中心與遊戲營收雙雙創下歷史紀錄，該公司對 2022 年度第一季的財測也優於市場預期，但財務長 Colette Kress 表示，晶片短缺問題正限制旗下產品供貨，遊戲業務尤為明顯。

Nvidia 創辦人兼執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 表示，GeForce RTX 30 系列 GPU 的需求令人難以置信，隨著光線追踪技術、深度學習超高取樣 (DLSS) 與 AI 需求提高，NVIDIA RTX 系列已經開始進入主要的升級周期。

不過晶片供應緊縮正限制產品供應， Kress 表示：「整個晶片供應鏈中，全球需求大幅增加限制產能與可取得的零組件，尤其是在遊戲業務。」

3. GameStop 周四盤前強漲

散戶大軍重回戰場？GameStop(GME-US) 股票周三 (24 日) 翻倍之後，周四盤前又開啟新一波漲勢，上漲逾 60%，至 145 美元，其他 Reddit 青睞個股也都又見上漲活力。

AMC Entertainment(AMC-US) 盤前也上漲了 17%，耳機製造商 Koss Corp(KOSS-US) 大漲 57%，兩支股票也都是 Reddit 論壇 WallStreetBets 版廣受歡迎的股票。

上個月的散戶與避險基金對作，讓 GameStop 股價由 1 月初的 17.25 美元飆升約 1914％，至 1 月 27 日收高點 347.51 美元，隨後急劇下跌。

4. 澳洲國會通過新法 臉書、Google 使用新聞內容必須付費

澳洲國會周四 (25 日) 通過立法，要求臉書 (FB-US) 和 Google(GOOGL-US) 等數位平台若在動態消息或搜尋結果轉載當地媒體產製的新聞內容必須付費，此舉可能引起其他國家仿效，不過法規內容和先前版本相比有所調整。

新法規定，若數位平台未能和澳洲出版業者就付費內容達成商業協議，將由政府仲裁機關決定數位平台應該支付多少錢，這使澳洲成為全球第一個由政府仲裁決定費用的國家。

但澳洲政府在最後一刻修改法規，包括若臉書和 Google 證明已為澳洲新聞業做出「重大貢獻」，政府可以讓兩者不必進入仲裁程序；給予科技公司更多時間，與媒體機構達成協議。

5. 傳特斯拉加州 Model 3 產線暫時停工

彭博引述知情人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 向員工表示，將暫停加州汽車工廠的部分生產作業，但並未說明停產原因。

知情人士稱，負責 Model 3 產線的員工已被告知自 2 月 22 日至 3 月 7 日停產，這段期間，公司將照常支付 2 月 22 日和 23 日的薪資，但 28 日、3 月 1 日至 3 日均不支付，並建議員工在停產期間休假。

上述報導並未說明停產原因。目前仍不清楚這次停產對特斯拉產量和收入的損失程度，僅知加州 Fremont 工廠的年產能為 50 萬輛的 Model 3 和 Model Y。