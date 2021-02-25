工業用水節水率上升至11% 王美花：不影響廠商產能

旱象未解，新竹、苗栗、台中、嘉義及台南地區今 (25) 日起水情亮橙燈，啟動減量供水，經濟部長王美花指出，旱災應變中心一開始就做好最壞的打算，已與產業溝通過，希望業者努力節水，而工業用水節水率由 7% 提升至 11%，並不會影響廠商的產能。

全台水情吃緊，旱災中央災害應變中心於去年 10 月 14 日成立後，滾動召開工作會報研商抗旱對策，王美花坦言，事實上，應變中心從一開始就做好最壞的打算，萬一在梅雨季來臨前降雨還是少，除了農田休耕外，如何在最有限的水資源下，讓民生、公共用水維持到下一季雨季來臨，政府本來就有在進行水資源的規劃。

王美花指出，目前新竹、苗栗、台中等地區已實施減量供水，工業用水節水率由 7% 提升至 11%，希望廠商能夠盡最大的努力節約用水，但是不會影響廠商的產能，政府已與產業溝通過。

水利署表示，除了水庫集水區每天入流量隨降雨會有變化外，透過區域供水調度、地下水支援及民生產業節水等方式，可延長水庫供水時程。

舉例來說，竹科所在新竹地區，緊急海淡機組每日產水 1.3 萬噸將於 2 月底前上場供水，加上由桃園支援新竹每日 20 萬噸以上，預估可進一步降低水庫出水量維持供水。