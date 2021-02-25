牧德攻客戶高階產品需求 拚今年營收雙位數成長

在 5G 通訊、電動車等需求推升下，PCB HDI 製程需求轉強，而 ABF 及 BT 等載板市場也供不應求，設備廠牧德 (3563-TW) 今 (25) 日召開法人說明會強調，將爭取主力客戶高階製程擴產需求，力拚今年營收雙位數成長。

牧德董事長汪光夏指出，各種新應用加速上市，PCB 產業需求轉強，業者相繼提出擴產計畫與產業升級因應，牧德也積極爭取主力客戶高階製程的擴產需求。

牧德 2021 年的高階重點產品中，高階電測機仍有高達 60 億元市場規模，牧德產品預計今年第 2 季通過驗證，同時，將針對國際客戶傳統量測機需求，尋求銷售上的突破。

牧德並針對載板與硬板客戶需求，推出高速版 AVI，提升效能效率；光學檢測設備上，牧德也配合客戶開發高精密檢測設備，因應客戶載板擴產需求。外觀檢測設備上，則將開發無需人力複檢功能。

至於半導體檢測設備，牧德指出，將會由原本 2D 檢測提升為 2D+3D 檢測。

牧德 2020 年營收 23.98 億元，毛利率為 63.38%，年減 1.06 個百分點，稅後純益 6.6 億元，年減 22.58%，全年每股純益為 15.02 元。