健鼎去年營收、獲利創高 EPS 11.65元

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 受惠 HDI(高密度連結板) 訂單湧入與客戶積極拉貨下，去年營收 555.49 億元，稅後純益 61.26 億元，雙雙改寫歷史新高，每股純益 11.65 元，可望居上市櫃 PCB 廠之冠。

健鼎去年接單優勢，將延續到 2021 年，今年 1 月營收以 58.16 億元，創單月歷史新高，月增 10.4%，年增 45.4%，健鼎 HDI 板訂單到第二季都已接滿。

健鼎 2020 年第四季營收 151.09 億元，毛利率 21.46%，季減 0.98 個百分點，年增 0.21 個百分點，稅後純益為 18.32 億元，季減 8.45%，年增 10.1%，單季每股純益為 3.49 元，優於法人預期。

健鼎 2020 年營收 555.49 億元，毛利率 20.07%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 61.26 億元，創新高，年增 1.5%，每股純益達 11.65 元，健鼎 2020 年的 HDI 板占營收比重已達 35%，居營收比重之冠。

依照健鼎去年的 63% 盈餘配發率計算，健鼎對於去年盈餘可望配發 7.3 元現金股利，但仍待公司另開董事會決定。

健鼎規劃，2021 年公司資本支出預算將達 60 億元，比 2020 年成長 50%，主要用於新產能開出，因應 HDI 高速成長的需求，健鼎近期也加速採購生產設備，完成安裝後，最快今年第二季末開出。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商。

健鼎湖北仙桃廠 2018 年第四季產能已增加至每月 60 萬平方呎，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，今年第二季末健鼎新增湖北新廠產能後，兩岸總產能逼近每月 1000 萬平方呎。

健鼎訂 6 月 16 日召開股東會。