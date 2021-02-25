獨董有異見 國票金仍闖關授權併購安泰銀 金管會介入了解

國票金 (2889-TW) 擬併購安泰銀行 (2849-TW)，雖然獨立董事有異見，但昨 (24) 日董事會仍在表決過後，授權董事長魏啟林可洽談交易；對此，金管會銀行局今天表示，已向國票金了解董事會通過的內容，將評估該次董事會決議的有效性與適法性。

國票金董事會昨日通過授權董事長魏啟林，就併購安泰銀的交易條件進行洽談，但中間出現小插曲，吳青松、陳惟龍兩位獨董認為本投資案尚有疑義，因此提出保留意見；但另有兩位獨董贊成此併購案，認為將擴大該公司資產規模、營收及集團綜效。最後本案經表決闖關通過，魏啟林將可依授權洽談安泰銀併購案。

銀行局副局長林志吉今天表示，國票金擬併購安泰銀行一案事先並未提報金管會，是昨天董事會通過後才知道。就目前了解，昨天董事會討論議案有兩個，一個是向樂天銀行解除競業禁止，此案昨天董事會未通過；二是授權董事長向安泰銀洽談交易條件，此案昨日經過表決已經通過。

林志吉表示，今天已經找國票金了解昨天董事會通過的內容，但相關資料還不齊全，屆時將評估此次董事會決議的有效性跟適法性。至於是否會找國票金董事長魏啟林來談？銀行局表示，要找誰來談會後續再安排。