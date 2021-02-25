台光電去年獲利續創高 EPS 11.3元 擬配發7元現金股利

銅箔基板 (CCL) 廠台光電 (2383-TW) 2020 年營收及獲利續創新高，全年稅後純益 36.9 億元，每股純益 11.3 元，今 (25) 日董事會決議，每股擬配發 7 元現金股利，依今天收盤價 163 元計算，現金殖利率 4.3%。

台光電的去年股利分配案，將提交 5 月 28 日股東會決議；台光電 2020 年第四季營收續創歷史新高，達 75.2 億元，季增 0.6%，年增 10.9%，毛利率為 25%，季減 2.53 個百分點，年減 0.39 個百分點，稅後純益達 9.8 億元，季減 12.66%，年減 15.59%，每股純益為 2.9 元。

台光電指出，業績大幅成長是因環保基材受惠全球各產業對環保意識的加強，在基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件後持續放量，同時，車市快速復甦及 5G 手機需求快速成長所致。

台光電 2020 年營收 272 億元，年增 9.4%，毛利率為 25.9%，年增 1.4 個百分點，後純益 36.9 億元，創新高，年增 13.85%，每股純益 11.3 元。

據研調機構預估，2020-2025 年 5G 手機複合成長率達 37.9%，每年淨增加超過 2 億支 5G 手機。隨著全球手機市場恢復正成長，5G 手機出貨持續放量，台光電子的高階銅箔基板在此一市場具優勢地位，也將是最大的受益者。

此外，台光電指出，高速低損耗的材料，新案陸續量產，加上高階筆電及高階平板電腦對 HDI 板的升級需求，汽車市場復甦及電動車滲透率的增加下，台光電子黃石廠第二期 30 萬張產能明年上半年開出，及昆山新廠 30 萬張產能下半年開出，2022 年產能增加近 20%，將能滿足客戶不斷增加的需求。