華新科去年EPS 13.66元 斥1.03億元買華東廠房擴MLCC產能

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (25) 日公告去年財報，去年每股純益 13.66 元，略持平前年水準，而華新科也將斥資 1.03 億元，向華東 (8110-TW) 購買廠房，用以擴充 MLCC 產能。

華新科去年第四季營收 101.13 億元，季減 2.1%、年增 50.7%；毛利率 30.3%、季減 4 個百分點、年增 3.6 個百分點；營益率 20.1%，季減 5.3 個百分點、年增 2 個百分點；稅後純益 16.68 億元，季減 29.8%、年增 45.9%，每股純益 3.43 元。

華新科去年營收 355.99 億元、年增 18.1%、毛利率 31.6%，年減 2.8 個百分點、營益率 22.2%，年減 3.3 個百分點、稅後純益 66.32 億元，年減 0.2%，每股純益 13.66 元。

在 5G 基礎建設、雲端伺服器、HPC 高效電腦、IoT、自動駕駛、人工智慧等持續帶動被動元件需求成長下，華新科也以 7988 萬元、2338 萬元向同集團的關係人華東，購買高雄加工出口區二處廠房，用以擴充 MLCC 生產產能及辦公室所需之空間。