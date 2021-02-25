〈TPK法說〉訂單能見度高 估本季營收季增5-10% 車用比重2年後上看1成

觸控模組大廠 TPK-KY(宸鴻)(3673-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，策略長劉詩亮表示，大尺寸平板、筆電需求持續強勁，訂單能見度高，惟 IC、面板交貨遞延，估本季營收季增 5-10%，另外車用領域今年將取得認證，看好 2 年後營收比重有望攀升至 1 成。

執行長謝立群表示，大尺寸平板、筆電已可看至第 2 季訂單，至於近期 IC、面板缺料問題，目前主要處於「催料」狀況，客戶尚未有訂單減量的情況，交貨時程往後遞延約一個月。

劉詩亮指出，本季因遇上長假，獲部分手機訂單轉單，加上大尺寸需求維持高檔，本季營收有望成長，法人估，本季營收季增 5-10%，營利率維持 0.5-1% 水準，不過，手機轉單僅短暫現象，並不會延續。

小尺寸方面，劉詩亮分析，市場出現兩種現象，包括消費者對折疊機需求不明確，讓終端品牌廠放緩推新機的速度、新產品設計內容包括奈米銀等多個種類，也處開發驗證階段，目前公司在各方面都有佈局，不過會以獲利較佳的產品為主。

車用部分，劉詩亮表示，宸鴻 2001 年開始提供電動車大廠觸控面板，陸續也與傳統汽車大廠合作，未來電動車、自駕車面板使用需求將增加，包括顯示儀、GPS 等，目前產品開發從觸控面板擴展至座艙電子設備，預計今年可陸續取得相關認證，兩年後營收比重有望攀升至 10%。

宸鴻今年資本支出估約 20 億元，年增逾 2 成，其中主要因應與客戶擴充後段液晶面板模組 (LCM) 產線，產能將提升 4 倍，預計下季完成建置後將逼近滿載，後續看市場需求不排除持續擴充。

宸鴻去年下半年 3D 列印開始量產，首年已獲利，劉詩亮指出，目前產品主要是高價值運動鞋底，且有其他產品正進行打樣，包括頭盔護墊、坐墊等，由於 3D 列印在不同材料對應的產品不同，屬利基型市場，難成為主要營收動能，但可挹注獲利。

劉詩亮指出，今年營運共有 5 大主軸，包括精進本業、擴大 LCM 產能、增加車載提供內容、加速新技術應用開發以及開展新事業。