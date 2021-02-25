以房養老核貸成長連年放緩 四大原因所致

金管會今 (25) 日統計，截至去 (2020) 年，以房養老的核貸件數達 4842 件、額度達 276 億元，較 2019 年分別成長 18.7%、21.1%，雖然依舊維持成長，但是成長幅度已比前兩年都明顯趨緩，銀行業者分析，主要是繼承者阻撓、有土斯有財觀念、長壽風險、房價跌價風險等四大因素，讓銀行業者承作意願不高。

金管會表示，有鑑於台灣已進入高齡化，目前已有 14 家銀行提供商業型以房養老貸款的服務，除一般貸款方案外，亦有結合信託及保險商品者，年長者可依據其實際需求，選擇適合的貸款方案。

截至去年 12 月底，商業型以房養老貸款的核貸件數為 4842 件，核貸額度約 276 億元，相較去年 12 月底分別成長 18.7%、21.1%。自 2017 年度起，以房養老的貸款每季平均核貸件數約 225 件，每季平均核貸金額約 13.27 億元。

據統計，女性申貸以房養老的情況較男性踴躍，女性申請人占 55.49%，男性 44.51%，金管會分析，可能原因包括產權多登記在妻子名下，女性較長壽，以及女性對自身經濟安全保障的意識較高。

雖然以房養老仍持續維持正成長，但成長幅度呈現連年下滑，2017 年以房養老貸款件數及金額分別年增加 79% 及 86%；2018 年增幅降為 37% 及 42%，2019 年降為 32% 及 34%，今天所公布去年的數字再降至 18.7% 及 21.1%。

對於以房養老業務成長趨緩，金管會銀行局副局長林志吉表示，商業型以房養老商品推出已有一段時間，基期因此已墊高，過去銀行公會曾建議，希望政府提供信保機制，解決長壽或跌價風險，但這屬於公益型以房養老，算老人福利政策的一環，已轉請內政部參考。