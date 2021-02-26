盤前財經大事搶先讀2021年02月26日

今日操盤前瞻

日本 1 月工業生產

美國 2 月密大消費者信心

除權息：台船

法說會：華新、中鴻、奇力新、鈊象等

殖利率飆至疫情前水準！Fed 多位官員解讀：美國經濟前景佳 將保持寬鬆

聯準會 (Fed) 幾位分行總裁周四 (25 日) 認為，近期美國公債殖利率飆升反映美國有望自新冠肺炎危機中穩定復甦，經濟前景樂觀，並強調央行不打算過早收緊貨幣政策。閱讀全文...

拜登政府表態！美國準貿易代表戴琪：將要求中國落實第一階段協議

美國總統拜登提名的美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周四 (25 日) 出席國會任命聽證會，表示她上任後將要求中國落實第一階段貿易協議，這是拜登政府上台迄今，對美國將延續、而非屏除川普時代美中貿易協議最明確的訊號。閱讀全文...

自住未受打炒房影響？1 月五大銀行新承做房貸仍寫 1 年來次高

台灣央行今 (25) 日公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，由於季節性因素影響，購屋貸款較上月減少 102.66 億元至 580.71 億元，但仍是去年以來單月次高，顯示央行於去年 12 月無預警祭出打炒房政策後，未對房市有明顯衝擊，而房貸利率略增 0.006 個百分點至 1.362%，仍處在歷史相對低檔位置。閱讀全文...

華航 3/3 起調漲美國線 3-4 成 每公斤再度衝破 300 元

華航 (2610-TW) 今 (25) 日向代理商發布運價調整通知，自 3 月 3 日起往美國各點，依現行運價再調漲 30-40%，據悉，調漲後，台灣到美西每公斤運價將衝上 320 元、美東每公斤更要價 330 元。閱讀全文...

遠傳今年營收估年增逾 3%、獲利持平 資本支出 149 億元創高

遠傳 (4904-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，並公布今年財測目標，估全年營收 822.76 億元，年增 3.5%，稅後純益 83.68 億元，年增 0.17%，每股純益 2.57 元；資本支出方面因應 5G 建置高峰，今年估達 149 億元，將創新高，較 4G 建設時期 132 億元成長 12.88%。閱讀全文...

台灣大 5G 用戶滲透率每月成長逾 1% 估全年營收年增 12%

台灣大 (3045-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，總經理林之晨表示，截至去年底月租費已成長 24%，其中有 9 成用戶選擇 999 以上的高資費，估今年每月 5G 用戶數滲透率將以 1-1.5% 成長。閱讀全文...

價格持穩 華東去年純益大增 55% 每股賺 0.51 元

記憶體封測廠華東 (8110-TW) 今 (25) 日公告去年財報，全年稅後純益 2.55 億元，年增約 55%，每股純益 0.51 元。華東受惠記憶體市況轉佳，客戶未再砍價，價格持穩，反映在第四季財報上，隨著今年上半年記憶體價格走勢持穩，華東也將同步受惠。閱讀全文...