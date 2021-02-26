【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

聯準會主席表示，通膨達標可能還有三年以上時間，通膨疑慮消除，激勵美股反彈，道指再創歷史新高，晶圓代工 ADR 回神；記憶體市況復甦，價格看漲，美光股價創逾 20 年新高，推升記憶體股走強；配合 1 月外銷接單金額創歷年新高利多消息，帶動 25 日台股開高走高，類股百花齊放，大盤順利站回五日均線，航運、面板及其他電子股領漲大盤，終場加權指數收在 16452.18，漲 239.65 點或 1.48%，成交額 3556.81 億元。OTC 指數收在 197.83 點，漲 1.61 點或 0.82%，成交額 946.15 億元。

25 日台股隨國際股市反彈，站回 16400 點關卡，五日線由下轉上，技術面維持向上走勢。籌碼方面，內資同步賣超，外資則轉賣為買，累計外資今年仍賣超 987.24 億。由於指數位於歷史高檔，使得法人操作上偏向保守，日量萎縮逾 12%，不過，台經院公布，1 月製造業與服務業營業氣候測驗點同步走揚，其中製造業表現格外強勁，創逾 13 年新高。預期在疫苗接種普及後，全球疫情逐步獲得控制，整體消費力將大幅提升，台股仍有高點可期，惟國際股市波動大，仍需留意大型權值股表現，留意可能賣壓，謹慎操作，選股方面可留意漲價概念股波段操作。

