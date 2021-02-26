鮑爾有耐心但市場不領情 殖利率、通膨飆升聯準會新政策面臨挑戰

儘管聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週耗時數天向美國國會呼籲，目前經濟復甦仍未達標，未來將會維持超寬鬆貨幣政策，然而市場並不領情，周四 (25 日) 股市大跌便反應經濟迅速復甦對利率的預期，也使聯準會的新政策面臨壓力。

鮑爾周二強調，美國經濟與就業遠遠不及聯準會目標，其允許通膨超過 2%，並認為近期美債殖利率上升是市場樂觀看待經濟復甦的現象。不過，美債市場仍對聯準會的通膨目標抱持懷疑，對於市場而言，殖利率曲線對經濟復甦樂觀與經濟過熱的隱憂只有一線之隔。

LH Meyer 經濟學家 Derek Tang 表示，鮑爾確實表現出堅守該目標的決心，目前無法了解聯準會如何應對市場預期的通膨壓力，這是去年 8 月頒布新政策以來首度面臨測試。

5 年期美債與長債殖利率本周持續飆升，此外，未來十年通膨預期也已接近 2014 年以來最高水平，實際利率也正自歷史低點大幅反彈。債券交易商預估，隨著市場長債殖利率持續飆升，預估聯準會升息時間，將於原先計畫的 2024 年初提前至 2023 年初。

新政策的挑戰

儘管殖利率、通膨持續飆升，鮑爾與聯準會其他官員依舊出面釋出鴿派訊號，與其他央行論調形成明顯對比。

前聯準會經濟學家 Roberto Perli 表示，可以預期聯準會未來可能以更強硬的論調反對升息，因為央行為了確保新政策的可信度，不會想任由市場逼迫而提早宣布升息。

聯準會還有招嗎？

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能需更具體說明目前對通膨與就業的目標，或將其美元 800 億美元購債標的轉為更長期的債券，以直接抑制債券殖利率上升。

瑞穗證券多資產策略主管 Peter Chatwell 表示，一旦未來股價大幅下跌，信貸利差大幅擴張的情況下，聯準會便更需要做出反應，其認為周四股市修正只是開始，因為只要聯準會在採取行動前，便有非常大的殖利率上揚空間。