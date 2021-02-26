美股四大指數全數重挫 台股也難逃殺機暴跌350點

美國公債殖利率飆升盤中突破 1.6%，美股四大指數均呈現重挫；台股今 (26) 日也難逃殺機，台積電開盤跌逾 3.15%，拖累加權指數開盤跌 262.14 點、以 16190.04 點開出，隨即跌勢加重，最深跌逾 350 點。

債券殖利率上漲持續對高成長科技股構成壓力，美股科技股遭集體拋售，費半指數暴跌 5.8%，那斯達克指數也創 4 個月來最大單日跌幅，VIX 飆升 35%，美股四大指數全數重挫。

其中，台積電 ADR 收盤報 126 美元，跌 4.76%，連帶使得台積電現貨暴跌 25 元，跌逾 3.5%、摔至 610 元；聯電 ADR 下跌 3.28%，聯電現貨也下挫超過 2%，跌到 54.2 元。電子權值股一片疲軟，鴻海、大立光都跌逾 1%，面板雙虎、聯發科、可成、台達電、日月光投控等都走跌超過 2%。

多軍資金轉向航運、原物料類股備戰，其中，航運股的華航逆勢大漲超過 4% 最搶眼，台驊投控、長榮航、漢翔、榮運等都逆揚；而原物料部分，造紙的華紙、榮成也獲買盤支持。

整體來說，台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，外資期貨空單仍持高檔，加上美國公債殖利率飆升，美股全數亂流，台股也隨之爆量回測 16000 點，今天預估量能暴增至超過 4000 億元，呈現爆量下殺，短線可留意靜待量縮止穩再逢低布局。