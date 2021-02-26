美公債殖利率彈升股票考驗大 法人喊話風險性資產還有表現空間

隨著疫苗接種、油價與美公債殖利率彈升，引發市場對於通膨的疑慮，但富蘭克林證券投顧認為，公債殖利率走揚，大多來自於對經濟成長的預期心理，只要後續成長動能能夠持續，風險性資產仍將反映其與景氣正向連動的特性。

美國公債殖利率牽動金融市場敏感神經，其中具指標意義的 10 年期公債殖利率睽違一年後，首度升破 1.5%，殖利率飆升不僅引發市場揣測，聯準會是否將提前啟動貨幣緊縮政策，美股三大指數更應聲下挫，讓風險性資產面臨考驗。

富蘭克林證券投顧表示，對於刺激政策的期待與景氣復甦預期心理，進一步推升能源及商品價格走高，帶動通膨預期與公債殖利率攀升，但實質利率為負仍反映金融環境依舊寬鬆，加上美國聯準會也正面看待債券殖利率走揚所反映的經濟前景信心。

富蘭克林證券投顧指出，隨著氣溫回暖及多國加速疫苗施打，預期全球疫情舒緩下多國將重啟經濟，加上去年第 2 季低基期效應，看好全球經濟上半年強健復甦，溫和通膨有助提振具備定價能力的循環類股獲利前景，但要注意的是，市場存在通膨擔憂下，建議投資人保持審慎樂觀態度。

保德信投信也認為，從目前疫情發展、各國的經濟刺激政策，以及景氣復甦三大面向來看，仍在正向發展階段；加上美國貨幣政策持續維持寬鬆，未來兩年皆不太可能見到升息走勢，購債規模的縮減，最快也要等到下半年才可能出現，換言之，目前市場仍相對有利於風險性資產的表現。

整體而言，通貨再膨脹交易策略的活絡亦將有利能源、原物料、金融及工業等循環性類股表現，而科技及生技等創新成長題材的類股，具備強勁獲利成長動能，仍然具備投資吸引力。而亞洲具備基本面佳及受疫情影響較小的優勢，且美元維持中性偏弱格局下，看好新興市場特別是領先族群東北亞市場 2021 年的表現。