生技中心開發ADC抗體藥物 今年將啟動授權

生技中心執行長吳忠勳今 (26) 日表示，已針對不同標靶開發 ADC 次世代抗體藥品，其中一款抗癌 ADC 抗體藥品，預計今年將授權給藥廠以及具有 GMP 認證的製造廠，將該藥品推向臨床試驗，有機會最快 4 年取得藥證。

生技中心借助過去在單株抗體的研發基底，開發出 Trimannosyl ADC 平台，促成與國內學研單位及與新加坡的跨國合作，分別開發出不同標靶的次世代抗體新藥，目前約有 4、5 項藥品進展較快。

副執行長紀威光表示，新藥開發時程從臨床到取得藥證，至少需要 10 年時間，不過 ADC 抗體藥物具有標靶特性，開發時程較快，最快僅需 4 年、最慢 8 年，近期類似的藥物已成為國際趨勢，近兩年美國 FDA 已核准 3、4 個藥證。

紀威光指出，目前生技中心開發進度最快的抗癌 ADC 抗體藥物，預計今年將授權給台灣藥廠，後續將進入臨床試驗，另外，藥物同時會授權給國內具備量產規模與 GMP 認證的製造商。

吳忠勳表示，國內也有藥廠進行 ADC 藥物開發，如浩鼎向 (4174-TW) 國際取得相關技術投入研發；台耀 (4746-TW) 則專攻化學毒性合成，可進行 ADC 設計與量產。

吳忠勳指出，生技中心近 10 年來，已經推出 20 項新藥技轉業界，其中有 11 項已申請 IND(臨床前申請) 或進入臨床試驗、3 項進入臨床二期，1 項新藥已進入上市查登許可階段。