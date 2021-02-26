台PCB廠產值連4年成長 2020年達6963億元 年增5.1%

台灣電路板協會 (TPCA) 今 (26) 日發布 2020 年台商兩岸 PCB 產業報告，全年產值達 6963 億元，年增 5.1%，續創新高，是連續 4 年正成長，加計匯率大幅震盪因素，美元計價產值約為 236.09 億元，年增高達 10.2% 。

TPCA 預估，隨歐美經濟復甦，以及 5G 需求升溫，今年台 PCB 產值有望成長 4% ，再寫歷史新紀錄。

2020 年台商 PCB 兩岸產值生產比重，受到中國新冠肺炎疫情發展影響，在中國大陸產值由第一季最低 60.7%，隨著疫情逐漸趨緩，第 4 季來到 64%，全年平均 62.8%。

TPCA 指出，自貿易戰到疫情爆發，大廠在兩岸新投資部署開始有不同規劃，大環境變動左右了 PCB 產業生產基地的選擇；探究全球 PCB 主要的生產聚落特性，中國大陸仍有兼具市場與製造優勢，發生改變的是已從過去投資首選成了選項之一。

從各項 PCB 產品表現觀測，2020 年台商 PCB 廠明星商品以 IC 載板、HDI 表現最為亮眼，IC 載板受惠高階運算晶片、高速記憶體帶動先進製程需求，成長率高達 16%；手機市場儘管衰退，但智慧型手機主板的高規化，也讓 HDI 成長率來到 9.6%；軟板則在美系手機延後上市且熱銷下，成長率也有 6% 多。多層板受惠遠距商機，筆電與全球汽車銷售量逐漸回溫的拉抬下，全年呈現上冷下熱，也有 2% 成長率。

2020 年唯一負成長的是軟硬結合板，TPCA 表示，主要是受到全球手機出貨影響電池需求、車用電子同步衰退加上 AirPod Pro 自 2019 年底開始採用 SiP + 軟板設計等的多項利空衝擊，產品變革讓軟硬結合板製造商另尋新的市場出口。

展望 2021 年，據工研院產科所調查，PCB 將受惠於智慧型手機、筆電、穿戴裝置、伺服器、自動駕駛、網路設備等主要應用產品都將迎接全面成長的榮景，其中又以穿戴、自動駕駛以及網通設備等應用成長動能強勁，將帶動整體電子產業鏈。