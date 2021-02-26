中國信託線上核貸突破2000億元 線上申貸率97%

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行深耕數位轉型不遺餘力，為滿足客戶調度資金的需求，推出簡單易懂的線上申貸介面，中國信託銀行統計，「中國信託 Online 貸」自 2015 年 2 月推出至 2020 年 12 月底，線上核貸總金額已突破新臺幣 2000 億元，線上申貸率達 97%。

為了以客戶需求為核心，中國信託銀行持續優化個人信用貸款線上申貸服務，「中國信託 Online 貸」2017 年進化為 2.0 版，首創信用卡客戶線上貸款服務，客服可協助客戶填寫表單，再發送網址提供客戶確認並於線上完成申請，提升申辦流暢度。「中國信託 Online 貸」3.0 版 2019 年率先加入新戶線上貸款服務，讓未曾往來的民眾亦可申請。2020 年「中國信託 Online 貸」4.0 版更領先業界運用大數據評分模型，串接聯徵資料庫進行即時審核，客戶可即時得知核貸條件，從申請到撥貸最快 3 分鐘完成。

隨著中國信託 Online 貸一再進化，線上核貸總金額已突破新臺幣 2000 億元，分析去年 12 月資料顯示，中信銀行信貸客戶透過「中國信託 Online 貸」線上申辦比例達 97%，不僅年輕族群申辦比例高，50 歲以上中壯年客群線上申貸的比例亦達 92%。

