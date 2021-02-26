中國「兩會」將召開 北京新的5年目標預計由脫貧轉向鄉村振興

在中國國家主席習近平宣布「脫貧」後，北京將國務院扶貧開發領導小組辦公室，已經改制為「國家鄉村振興局」，與周四 (25 日) 正式掛牌。

大陸媒體評論，今年「兩會」召開在即，從脫貧攻堅勝利的「倒計時」到全面推進鄉村振興的「進行時」，中國工作重心的轉向路線正逐漸明晰。

不過在鄉村振興局成立之後，也有人指出，這與現在農業農村部的職能似有重疊，此後鄉村振興工作由誰主導，備受外界關注。

脫貧做為十三五的政績發布

作為國務院議事協調機構，國務院扶貧開發領導小組於 1986 年 5 月 16 日成立，當時稱國務院貧困地區經濟開發領導小組，1993 年 12 月 28 日改用現名。

在前一個「十三五」計畫中，北京將「脫貧摘帽」視為重大目標，2020 年作為十三五收官之年，習近平高調宣布已經取得全面勝利，做為重要的政績。

但也有媒體評論，這並不意味中國已經擺脫了貧困。《三聯生活周刊》評論認為，中國目前的貧困線標凖還比較低；即使現有標凖下貧困人口全部脫貧，將來也還有返貧的可能；另外，中國的相對貧困問題也十分嚴峻。

這影響了北京對「十四五」的規畫，這一階段被定位為要讓脫貧成果更為穩固、從而進一步發展到鄉村振興。因此，中共在 2021 年中央一號文件中，設置鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的 5 年過渡期。

農業生產的變化值得觀察

農業經濟專家、原四川省委組織部部長王正譜，已確定出任國家鄉村振興局首位局長。57 歲的王正譜農業科班出身，曾在農業部任職 20 多年，曾任農業部發言人。

據《中新網》引述中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭風田表示，不少貧困縣脫貧後，若後續政策落實沒跟上，可能會返貧，這就需要在過渡期內保持政策穩定性，「脫貧不脫政策」才能鞏固好現有脫貧成果。

中信證券的報告評論認為，在農業生產方面相比於過去主要有三個方面變化，糧食安全問題高度提升、種業首次單獨成段表述、生豬養殖政策由短期產能恢復轉為長期健康發展。