中國去年平均城鎮失業率5.6% 優於預期

周五 (27 日) 中國人力資源和社會保障部公布，2020 年中國勞動市場形勢逐季好轉、整體穩定、優於預期。全年城鎮新增就業 1186 萬人，超過年度目標任務；城鎮調查失業率逐季下滑，12 月份達 5.2%，全年平均 5.6%，低於預期調控目標。

另一方面中國政府去年推出各項擴大就業管道政策，保持就業穩定。去年年底大專院校畢業生整體就業率在 90% 以上，農民工總量恢復至 2019 年的 98.2%。

此外，針對疫情防疫需求，中國啟動在地過年的宣導，一方面穩定勞動力市場，同時也可達到防疫要求。根據大數據監測顯示，有 8700 多萬外出農民工今年就地過年，比去年增加近 4000 萬人。

在勞動保障方面，保障涵蓋範圍持續擴大，基本養老保險參保人數 9.99 億人、失業保險參保人數 2.17 億人、工傷保險參保人數 2.68 億人，較 2019 年度有增加。而三項社會保險基金總收入 5.02 兆人民幣，總支出 5.75 兆人民幣，累計結餘 6.13 兆人民幣。

(圖片: AFP)

不過中國人力資源和社會保障部也提到今年中國就業市場三大挑戰，第一是就業壓力大。今年需要安排就業的城鎮新增勞動力仍約有 1500 萬人，今年的大專學校畢業生 909 萬人，創下新高。

第二是結構性矛盾仍然突出，就業不易和招工困難並存，像製造業、服務業徵才不易、技術工人短缺，目前一個技術人才至少有 2 個職缺在等待。三是疫情的影響複雜多變，國際疫情還在蔓延，「外防輸入、內防反彈」的壓力較大，為今年的勞動市場增添不確定性和挑戰。

