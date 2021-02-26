搶賺2021年除權息行情 精選7檔中小型股

台股這波大漲，固然有

史上最寬鬆的資金行情推波助瀾，

但更重要的是，反映整體企業獲利

超乎預期的雙位數成長，

以及台灣半導體產業地位的提升。

2020 年台股整體企業獲利

上看 2.3 兆～2.5 兆元，

2021 年配發的現金股利

可望達 1.5 兆～1.6 兆元，

以 2 月 19 日收盤 16,341 點為基準，

平均殖利率約 3.3%。

牛年台股除息行情絕對值得期待，

接下來就看如何選擇合適的標的。

撰文：龔招健

台股上市櫃公司去（2020）年獲利將於 3 月底全數揭曉，各公司董事會決議的股利分配也紛紛出爐，由於去年整體企業獲利大好，加上全球疫情逐漸趨緩，法人估今年配發的現金股利總額上看 1.5 兆～1.6 兆元，有可能突破歷史新高，低檔買進績優成長股長抱的股東可望大豐收。

台股研究員、基金經理人出身的國泰投信總經理張雍川指出，去年前 3 季台股整體企業稅前獲利高達 1.64 兆元，年成長 10%，預估去年第 4 季整體獲利年成長的幅度更大，主要動能來自半導體及相關科技股受惠疫情爆發後的新常態，包括居家辦公、視訊會議、線上教學帶動筆電、伺服器等需求大增，加上 5G、電動車的高成長列車啟動。

張雍川表示，台股以科技股為主，近年中美科技爭霸戰、新冠病毒疫情的爆發，讓各國見識到台灣半導體等科技產業的實力，其中晶圓代工在全球市占率高達 7 成，不論是先進或成熟製程，各國都高度依賴台灣，尤其美國把台灣視為可信賴的夥伴，而台灣的疫情又控制得特別好，製造業生產完全不受影響，許多台商紛紛擴大在台投資，這些都是非常正面的發展，也是台股能夠大漲的底氣，「台灣出運了！」

台股獲利優於預期而大漲

股息殖利率全球第 3 高

去年新冠病毒疫情爆發後，全球主要股市幾乎都在 3 月落底，但台股表現相對強勢，尤其自去年 11 月初美國總統大選過後，台積電（2330）為首的大型科技成長股帶領大盤不斷突破歷史新高，牛年開盤第一天更大漲 559 點，直接飛越 1 萬 6 千點大關，近期持續在高檔震盪。

「經過這波大漲，台股已不像過去那麼便宜，但股息殖利率仍有 3.3%，明顯高於美股道瓊的 1.92%、中國上證的 1.93%、港股的 2.12%、韓股的 1.63%、日股的 1.35%。」張雍川特別將台股及國際主要股市的殖利率做了比較。

以法人預估的今年股息殖利率來看，台股在全球的排名第 3 高，僅次於英國及新加坡股市，但英國、新加坡的經濟去年分別衰退 9.9%、5.4%，而台灣是極少數正成長的國家，法人並預估今年台股企業整體獲利仍有兩位數高成長。

換句話說，台股除了股息殖利率相對有吸引力，整體企業的獲利成長動能亦佳，這樣參與除息，股價填息，甚至再創新高的機率比較大。反之，如果公司沒有成長動能，即便股息殖利率很高，投資人參與除息容易出現「賺股息、賠價差」的狀況。

天時地利人和走大運

台股長線向上提升

張雍川早年擔任基金經理人，曾負責代操勞退基金，績效優異，深刻體驗到投資不能太短視，否則績效難以提升。他強調，這波台股多頭行情並非一般的景氣循環，而是反映中美 5G 科技爭霸、新冠病毒疫情衝擊之下的獲利結構好轉與產業地位提升，尤其是 5G、半導體等科技股，這樣的趨勢至少還會延續 2～3 年。

雖然川普已經下台，由拜登接任美國總統，美國對中國的政策主軸並未改變，仍視中國為主要戰略競爭對手，尤其 5G、半導體領域仍以國安考量為優先，這基本上是美國民主、共和兩黨的共識。

在採訪過程中，張雍川說了好幾次「台灣出運了」，建議台股投資人不要自我設限，好好把握多頭年的除息行情，不賺太可惜。對於除息標的之選擇，他認為最重要的是避開「獲利持續衰退的公司」，從獲利成長或至少穩定的公司當中去挑；至於要以多少股價買進參與除息，主要是看自己對股息殖利率的要求。

對於喜歡科技股的投資人，張雍川建議可挑選電子業下游做組裝代工的大廠，這些大廠獲利佳，殖利率高達 6%。若對選股沒把握，科技相關 ETF 也很適合買進參與除息。

除息要看成長性及殖利率

個股與 ETF 兩相宜

以「國泰台灣 5G+」（00881）為例，該 ETF 將台灣最具全球競爭力的 5G 供應鏈一網打盡，並串連相關的半導體、電動車供應鏈，上下半年各配息一次。這也是目前在台股掛牌、唯一有配息的 5G 主題 ETF。

金融股是許多存股族的最愛，去年以來的營運及股價表現相對弱勢，張雍川認為，最壞的狀況已經過去，它們的長期獲利、配息仍然穩健。以銀行業為例，去年美國大幅降息，台灣也跟進，銀行的存放款利差因此縮水，影響獲利，但隨著近期美國 10 年期公債殖利率攀升（約來到 1.3%），預期存放款利差將會逐漸擴大，類股將有機會落後補漲。

「國泰股利精選 30」（00701）ETF 目前有 57% 的市值由金融股貢獻，1 月、8 月各配息一次，喜歡金融股但不善於選股的投資人可考慮該 ETF，尤其是準備退休者。

除了科技主題 ETF，ESG（3 個字母分別代表：環境保護、社會責任、公司治理）主題 ETF 也越來越受歡迎，這等於是透過 E、S、G 這 3 個面向，進一步強化風險管理，有助於避開地雷股。例如「國泰永續高股息」ETF（00878），其中電子科技股占權重 6 成，每季配息一次，相對適合年輕小資族。

觀察最新季度 MSCI 新興市場指數的權重調整，台股的權重微幅調降，但在新興市場 ESG 領先指數的權重卻調升。張雍川表示，這代表台股上市公司在 ESG 方面的表現越來越受到肯定。

台股大盤漲勢凌厲，但許多中小型股還沒跟上。過完農曆年，不少中小型股開始落後補漲，想要參與除息的投資人，可多留意中小型成長股，本刊也從中精選 7 檔（參閱附表），在下一篇以專文做重點介紹，提供投資人參考。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 3 月號第 162 期