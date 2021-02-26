華為回應將推自有品牌電動汽車：不造車 協助車企做好車

據《路透》引述消息來源報導，華為計畫推出自有品牌電動汽車，並有望今年就發表部分車型。

消息人士說，華為正和長安汽車、北汽藍谷協商代工製造。受消息面影響，陸股汽車股上揚，北汽藍谷 (600733-CN) 衝上漲停，長安汽車 (000625-CN) 大漲 8%。

報導稱，這一計畫預示著華為可能面臨重大的發展轉向，過去兩年美方的制裁，導致華為在供應鏈上難以取得技術與材料，並因此被迫出售子品牌「榮耀」的手機業務。

華為發言人否認公司將設計電動汽車，或生產華為品牌車的計畫。發言人表示，華為不是汽車製造商。但是將聚焦 ICT(資訊與通訊技術)，華為的目標是成為在汽車產業上，數位及新型零件的供應商，幫助製造出更好的汽車。

消息人士透露，華為已經開始內部設計電動汽車並與供應商接洽，以期最早在今年正式啟動。另一消息人士說，華為消費者業務部負責人 Richard Yu，將把重心移轉到電動汽車上。

據其他報導指出，華為在近期申請了 MATEAUTO 等系列商標，有意朝高階汽車領域發展，此外還註冊了新專利，專利主要是控制熱換器的散熱效率，但同時還進一步減小引擎的體積。