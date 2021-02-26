巴西政府通過5G頻譜拍賣規定 未設限華為

周五 (26 日)《路透社》報導指出巴西電信監管機構 Anatel 已於 25 日通過今年 5G 頻譜拍賣的規定，當中並未對華為提出任何限制，意味著華為可以以設備供應商之姿參與巴西 5G 通訊設備競標。

去年巴西不斷受到美國前總統川普政府的壓力，要求其禁止華為進入該國的 5G 市場。

不過巴西的電信公司表示，如果將華為排除在外，他們將要耗費數十億美元更換設備。業內人士也表示，巴西不可能完全將華為排除在當地的 5G 市場之外，除了成本因素考量外，這也會讓巴西的 5G 技術倒退三～四年。根據了解，華為目前在巴西提供約 50% 的 3G 和 4G 網路設備。

但報導也稱，預計巴西將於 6 月公佈的拍賣規則，同時也會附帶一些代價不低的條件，比如要求電信公司在明年之前借助獨立（SA）網路升級到更先進的技術，而非基於現有的技術擴充。

此外，電信公司還必須將寬頻服務涵蓋至亞馬遜北部地區，同時為巴西政府建設一個單獨的安全網路。

雖然歐美大部份國家均以安全為由，禁止或加以限制華為 5G 設備出現在國內通訊系統內。但中東國家包含沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家，不只在 5G 網路建置上選擇華為，在發展智慧城市方面，也和華為結盟。

這些功能強化數位服務和安全監控，這正是波斯灣國家高度重視的華為特長。中東學者指出波斯灣國家利用科技監控人民的作法和中國比較貼近，與西方國家相差甚遠。

