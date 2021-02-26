台股重挫近500點 外資單日狂殺944億爆天量 三大法人賣超1008.01億元

受 10 年期美債殖利率飆升影響，台股今 (26) 日跟隨亞股上演元宵大逃殺，開盤直接摜破 5 日線、10 日線，電子、金融、傳產權值股殺聲隆隆，加上 MSCI 權重調整盤後生效，終場爆出 693 億大量，指數暴跌近 500 點，失守萬六大關，三大法人合計賣超 1008.01 億元，其中，外資卯起勁提款，狂賣 944 億元，改寫歷史新高紀錄。

加權指數終場下跌 498.38 點，收在最低 15953.8 點，失守月線，成交值放大至 4321.12 億元，周線收黑，累計本周大跌 387 點。外資昨天才回頭買超 231 億元，今天竟狂砍台股 944.16 億元；投信則買超 16.97 億元；自營商與外資同調，賣超 80.91 億元。三大法人合計賣超 1008.01 億元。

美國科技股周四遭空軍血洗，那斯達克大跌 3.5%、費半狂挫 5.8%，台積電 ADR 收盤跌近 5%，台股現貨今日也被賣壓籠罩，台積電終場收全日最低 606 元，跌幅達 4.5%，市值下滑至 15.7 兆元，影響大盤超過 200 點。

台股市值前 50 大公司股價幾乎全面倒地，聯發科重挫 5%，失守 900 元大關；鴻海、大立光、台達電、國巨、瑞昱等也都有 3-4% 的跌幅；台塑四寶約下跌 2-3%；日前漲多的金融股也都拉回，中信金、國泰金、富邦金等跌逾 3%。

全球今年解封有望，華航率先調漲飛往美國各點運價 30-40%，帶動昨天股價噴漲停後，今日再大漲逾半根停板，站上 14 元，總成交量衝上百萬張，位居大盤個股第一大量。此外，貨櫃雙雄在買盤力挺下，盤中連袂翻紅，陽明終場漲 1.7%，帶動上市運輸類股維持上漲走勢。

盤面上，僅零星個股獲得買盤支撐，資金搶進低基期的原物料概念股，其中，台玻受惠中國玻璃市場行情暢旺，營運可望重返成長，今日股價率先翻紅，漲逾 1%，站回 20 元，玻陶小兵冠軍、和成、中釉等同樣表現活蹦亂跳。造紙股表現有撐，華紙今日開高走高，一度勁揚逾半根漲停板，最高來到 12.35 元，終場漲幅收斂，但仍有 3% 以上；永豐餘、榮成均以上漲作收。