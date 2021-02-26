〈台股盤後〉匯市豬羊變色 大盤最後一盤爆近700億大量殺破萬六

台股今 (26) 日出現元宵變盤，半導體雙雄台積電、聯發科分別跳水逾 4%、5%，加上遇到 MSCI 調降權重生效，最後一盤爆出近 700 億元大量，再摜壓指數下殺，終場加權指數終場重挫近 500 點、達 498.38 點或 3.03%，收在 15953.8 點，成交量 4321.12 億元，本周大跌 387 點，周線終止連 2 紅，而 2 月仍上揚 815 點，月線連 4 紅。

美國公債殖利率飆升，不但重挫華爾街股市，也打趴亞股，台股半導體指數今天終場跌至今日最低點 408.46 點、跌幅達 4.36%，主要就是台積電暴跌 29 元，重摔 4.56%，收在今天最低點 606 元，創下金牛年以來最慘烈表現，由於已經跌破 1/28 跳空缺口上緣，若再不止跌，恐有 M 頭成形之虞；聯發科也重挫超過 5%，跌破 900 元大關，收在 896 元，跌破月線。

其餘權值股部分，鴻海、大立光都跌超過 3%，鴻海勉強守住 5 日線，但是大立光失守 10 日線；面板雙虎也是空軍狙擊重點，都下挫超過 4%。台塑四寶以及金融股中的安泰銀、中信金、國泰金、富邦金、元大金都跌勢很兇。

盤面上靠航運股、造紙股苦苦逆勢抗跌，台驊投控大漲超過 8% 最搶眼，華航、漢翔、陽明、萬海、長榮、四維航都收紅。造紙的華紙、永豐餘、榮成也以上漲作收。

整體來說，台股以電子股為重心，在美股科技股被大舉拋售重挫下，台股也難逃殺機，加上 MSCI 調降權重盤後生效，被動式基金的賣壓湧出，最後一盤爆出 693 億元大量，大盤最後搓合壓低 58 點；值得留意的是，元宵變盤之際，新台幣匯率從早盤的強升 4.5 角，到午盤豬羊變色轉為貶值 5 分，暫收 28.306 元，須關注資金行情是否提前退潮。