台股成交值擴增 券商公會提二大證交稅率修法訴求

券商公會理事長賀鳴珩今 (26) 日指出，去年我國證券市場交出了亮麗的成績單，展望 2021 年，隨著成交值持續擴增，今年券商公會最重要的推廣重點為回歸證券市場基礎建設的檢視，以因應成交量增長的市況，同時，賀鳴珩也提出儘速推動二項證交稅率修法訴求，包括儘速調降權證避險股票證交稅至 1‰，以及再延長 10 年實施當沖交易證交稅 1.5‰至 120 年底。

賀鳴珩說，我國股市成交量放大、交易速度加快，但仍大幅落後港股日均成交量約 6000 億元，韓股甚至達上兆元，顯示仍有龐大成長空間，證券市場基礎建設建置就如同馬路要擴寬才不會塞車，因此，今年公會將推動證交所與各券商協力建置更佳的軟硬體交易環境、風控系統，且資安防護應明定防火牆的一致性規格，確實做好風險管理。

另一方面，賀鳴珩指出，權證商品是台灣新金融商品的核心技術，券商因法規要求造市，若無法儘速調降權證避險股票證交稅為 1‰，台灣金融商品依舊需仰賴舶來品進口，建議券商因法定造市所從事權證避險交易的股票買賣調降證交稅稅率為 1‰，才有機會達成產品自製、進口替代並創造就業，進而增加稅收。

據券商公會統計，去年全體權證發行券商稅前虧損 40.5 億元，其中，交易稅 16.1 億元，發行費用 18.4 億元，券商公會認為，沉重的稅費負擔造成券商無法提供投資人更有利的買賣報價。

同時，由於上市櫃股票當沖交易證交稅 1.5‰將於今年底屆期，賀鳴珩也建議再延長 10 年實施當沖交易證交稅 1.5‰至 120 年底。

在基礎建設和稅制的訴求外，賀鳴珩認為，由於投資人申辦信用交易、雙向借券、借貸款項及不限用途各項融通業務，每一借貸帳戶維持率須個別計算，建議整合各項融通業務，擔保品總歸戶，合併計算整戶擔保維持率，可促進投資人活化資券調撥，而券商也可藉此了解個別投資人辦理整體融通業務的風險狀況。

在券商的業務方面，今年券商公會將擴大整合證券業大經紀、大自營、大投行三大業務的發展，希望讓券商進化為可提供一條龍服務的投資銀行。