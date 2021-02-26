台積電2奈米寶山二期擴建案環評卡關 須補正資料再審

因應台積電 (2330-TW) 2 奈米量產計畫需求，科技部竹科管理局提出寶山用地二期擴建計畫，環評專案小組今 (26) 日召開第二次初審會議，由於考量水、電用量及地震斷層等因素，最終闖關失敗，決議請開發單位於 4 月 30 日前補正資料再審。

為了維持台灣科技產業的國際競爭力，竹科管理局規劃於竹科南側辦理寶山二期擴建計畫，包含國道 1 號以東 81.01 公頃及國道 1 號以西 9.01 公頃，總計約 90 公頃，取得土地後總工期約 60 個月。

竹科管理局說明，由於竹科已無可供廠商新建廠房的用地，台積電近年在 3 奈米、2 奈米製程接連有重大突破，但現有廠房無法容納新一代的機台，因此亟需開發產業用地以因應需求。

寶山二期用電、用水量問題仍是此次環評會議的攻防焦點，竹科管理局已將總用水量從每日 12 萬公噸調降為 9.8 萬公噸，其中，每天 6.8 萬公噸採用自來水、每天 3 萬公噸則使用再生水。

而製程廢水由廠商處理後，先在再生水廠產製再生水，再排到科管局的污水處理廠，製程廢水回收率可由 85% 提升至 90%，全廠用水回收率則將由 75% 上升至 85%，全區用水回收率由 67.8% 提升至 84%。

不過，與會環保團體及當地居民均對產業用水表達擔憂，也有委員提出地震疑慮，若新城斷層活動，台積電恐無法承受風險。

最終環委決議，開發單位應補正數項資料後，於 4 月 30 日前送專案小組再審，包含評估空氣污染物增量全數抵換的可行性，評估用水、用電、廢棄物的減量及用水回收率提升等。