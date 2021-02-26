〈尖點法說〉產能擴充10-20%已建置完成 挹注今年成長

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 積極在技術核心本業進行擴充，且有開始出貨新客戶，尖點在台擴充 20% 的 PCB 鑽孔服務產能，每月鑽針產出量由 2100 萬支提高為 2300 萬支，增加 10%，有助掌握 PCB 客戶的需求。

尖點總經理林若萍今 (26) 日在法說會中指出，預估第一季營收將較 2020 年第四季旺季時的 8.41 億元，減幅個位數百分點內；尖點今年 1 月營收 2.67 億元，月減 5.57%，年增 32.19%。

尖點 2020 年資本支出達 2.16 億元，今年預算編列 3.5-4 億元資本支出，較去年成長近倍，主要在增進鑽針發膜設備及代鑽產能。

林若萍指出，尖點刪減不具效益的子公司，已陸續告一段落，接下來將聚焦 PCB 鑽針及鑽孔兩大項目進行拓展。鑽針部分，2020 年下半年透過去瓶頸產能提升專案，產能已由原先的每月 2100 萬支提升至 2300 萬支，2021 年將持續以提升市佔率及增加高價值型產品，預期今年鑽針在產能到位的情況下，可進一步成長，同時，在大陸的 PCB 廠新客戶也到手，並已開始出貨。

增進鑽針銷售單價方面，去年高耐磨的鍍膜鑽針約占鑽針 15%，預計今年將提高到 20%。

尖點在鑽孔部份，去年第四季在台灣增加了鑽孔服務廠區，整體鑽孔營運規模增加了 20%，以因應 ABF 載板、伺服器板及汽車板客戶的鑽孔需求，目前在台灣的 PCB、載板廠商擴產之下，也看到了發展的成長前景。

尖點原來在台灣的代鑽孔業務以雷鑽孔為主，去年新增了機械鑽孔的新服務項目，等於代鑽孔業務能量增加 20%。