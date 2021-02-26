海外投資受疫情衝擊 統一超去年獲利下滑減近3% EPS 9.85元

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (26) 日公布去年財報，全年稅後純益 102.38 億元，年減 2.89%，每股純益 9.85 元，其中，去年第四季稅後純益 22.73 億元，每股純益 2.19 元，為 4 季以來低點，對於去年整體獲利衰退，統一超解釋，是反映海外轉投資事業受疫情影響，加上 2019 年轉投資事業認列一次性財政返還，墊高比較基期所致。

統一超去年合併營收 2584.95 億元，年增 0.95%，營業毛利 880.81 億元，年增 0.26%，毛利率 34.07%，年減 0.24 個百分點，營業利益 121.45 億元，年減 6.93%，營業利益率 4.7%，年減 0.4 個百分點。

而統一超去年第四季合併營收 661.49 億元，年增 1.87%，營業毛利 222.56 億元，年增 0.63%，毛利率 33.64%，年減 0.42 個百分點，營業利益 28.69 億元，年減 6.94%，營業利益率 4.34%，年減 0.41 個百分點。

統一超說明，去年台灣 7-ELEVEN 本業營業額達 1681.48 億元，年增 6.4%，增額超過 100 億元，主要是受惠持續多元展店、架構 OPEN POINT 會員平台以及優化顧客數位體驗等策略，加上轉投資事業統一速達、博客來受惠網購商機表現亮眼，貢獻集團營收成長。

其中，超商本業鮮食全年業績成長近 10%，CITY 系列飲品藉由行動隨時取將寄杯雲端化，並推出差異化飲品，相關業績也成長近 10%。

同時，宅商機催動預購成長引擎，台灣 7-ELEVEN 預購成長超過 10%，而 7-ELEVEN 交貨便服務持續優化，也帶動成長逾 10%。

此外，統一超透過 OPEN POINT O2O 購物平台打造全台最大、跨品牌的數位會員服務，有效推升會員數超過 1200 萬名，會員數達倍數成長 OPEN 錢包更成為 7-ELEVEN 支付王，每 2 位顧客有 1 人使用 OPEN 錢包。

進入 2021 年後，統一超強調，7-ELEVEN 將持續多元展店、架構 OPEN POINT 會員平台、優化顧客數位體驗，並結合 foodomo 外送新事業，持續帶動營運穩健成長。