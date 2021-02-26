應廣去年賺逾半股本 全年EPS 5.41元創新高

MCU 廠應廣 (6716-TW) 今 (26) 日公布去年財報，第四季稅後純益 0.37 億元，季增 23.33%，年增 12.12%，每股稅後純益 1.68 元，全年稅後純益 1.18 億元，年增 64.68%，每股稅後純益 5.41 元；受惠 MCU 出貨暢旺，加上漲價效應，應廣去年獲利增幅大於營收，賺逾半個股本創新高。

應廣董事會今日也決議股利分派，去年盈餘每股擬分配 4 元現金股利以及 1 元股票股利，依今日收盤價 116.5 元計算，殖利率約 3.43%。

應廣去年第四季營收 1.91 億元，季增 5.52%，年增 7.91%，毛利率 42.93%，季增 2.05 個百分點，年增 0.26 個百分點，營益率 21.47%，季增 0.79 個百分點，年減 1.63 個百分點，稅後純益 0.37 億元，季增 23.33%，年增 12.12%，每股稅後純益 1.68 元。

應廣去年營收 6.82 億元，年增 30.75%，毛利率 41.42%，年增 2.22 個百分點，營益率 20.13%，年增 3.63 個百分點，稅後純益 1.18 億元，年增 64.68%，每股稅後純益 5.41 元。

展望 2021 年，董事長唐燦弼表示，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，訂單動能將延續，且儘管現今晶圓、封測廠產能吃緊，但公司將力保既有產能，並確保交貨時間和物流效率，中長期則期望拓展新產品、新市場以及新產能。