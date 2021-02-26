凌通去年Q4純益年增2倍 全年EPS 2.59元

MCU 廠凌通 (4952-TW) 今 (26) 日公告去年財報，第四季稅後純益 0.84 億元，季減 15.16%，年增 211%，每股稅後純益 0.76 元，全年稅後純益 2.82 億元，年增 25.89%，每股稅後純益 2.59 元；凌通去年第四季受惠產品組合優化，加上 MCU 價格上漲，純益年增幅超過 2 倍，全年毛利率也重返 34%。

凌通去年第四季營收 8.29 億元，季減 3.05%，年增 41.47%，毛利率 34.14%，季增 0.37 個百分點，年增 3.74 個百分點，營益率 12.79%，季增 0.01 個百分點，年增 7.84 個百分點，稅後純益 0.84 億元，季減 15.16%，年增 211%，每股稅後純益 0.76 元。

凌通去年營收 29 億元，年增 10.01%，毛利率 34.12%，年增 0.58 個百分點，營益率 11.15%，年增 2.69 個百分點，稅後純益 2.82 億元，年增 25.89%，每股稅後純益 2.59 元。

展望今年，隨著 MCU 市況火熱，價格不斷上揚，凌通也啟動二次漲價，累計漲幅 1 成起跳，預計 2、3 月陸續向客戶反映，各產品線漲幅、次數不一，預計今年獲利將優於過去兩年，法人估，凌通毛利率將重返 34-36%。