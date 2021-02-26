1月多項資金指標創高 台股後市央行不悲觀

台灣央行今 (26) 日公布 1 月金融概況，M1B 年增 17.81%，續創 2010 年 5 月以來高點，M2 年增 8.84%，更創 1999 年 9 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額衝上 2.76 兆元，融資月底餘額達 2639 億元，而股市日平均成交值 3538 億元，均創新高，顯示散戶大軍積極參與股市，儘管今日外資湧現史上單日最大賣超量 944 億元，央行認為，各國經濟基本面向上發展無虞。

央行指出， 1 月 M1B 和 M2 年增率分別上升為 17.81%、8.84%，主要因外資淨匯入，加上放款與投資成長增加。

其中，1 月活期性存款為 20.33 兆元，創新高，年增率 19.79%，也創 2010 年 4 月以來新高，央行說明，活存大增，反映股市價量齊揚，使證券劃撥存款成長，再加上定儲和活儲利差變小，觀察到定儲到期後不少直接留在活儲。

另一方面，1 月外匯存款期底餘額來到 6.55 兆元，創 6 個月來低點，央行解釋，此反映台幣偏強，出口商預期心理造成拋匯。

央行也提到，儘管 1 月外資淨賣超台股 1131 億元，但外資續呈淨匯入 49 億美元，高於上月淨匯入 45 億美元，再加上外國人新台幣存款達 2375 億元，也創 2018 年 9 月以來新高，顯示外資賣股後資金停泊，對後市不悲觀。

此外，1 月本國自然人成交金額占比 64.7%，略低於去年 12 月的 67.4%，但仍處相對高檔，反映去年第四季散戶散戶已達 339 萬人，創歷史新高。

對於今日外資賣超創新天量，央行認為，目前看來市場震盪因子越來越多，不過，各國經濟成長還是往上，基本面無虞，惟美債殖利率飆高，會使科技股相對較不吸引投資人，而台股容易受國際股連動，後市要密切觀察。