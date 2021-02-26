港財政司司長：上調印花稅不會影響港股競爭力

針對業界對於上調印花稅恐引發資金外流的擔憂，香港財政司司長陳茂波周五 (26 日) 表示，該項計畫並不會傷害香港金融市場的競爭力。

香港周三 (24 日) 突然宣佈上調股票印花稅，將買賣雙方各支付 0.1% 的印花稅，上調至 0.13%，利空引發港股拋售潮。

香港證券業協會主席徐聯安表示，考量到交易成本問題，證券業普遍反對當局調升印花稅率，並擔心這種做法恐影響競爭力，引發資金外流。

對此，陳茂波今於 CNBC 受訪時稱，香港市場表現非常活躍，交易量也增長許多，是時候調升印花稅。他認為，這不會傷害香港金融市場的競爭力，反而能帶來額外的政府收入。

陳茂波指出，近年當局已採取多項措施，以提升香港股市的競爭力，包含允許中國企業二次在港上市等，這吸引了京東、網易等中概股赴港掛牌。

KPMG 中國企業稅務顧問合夥人 Stanley Ho 表示，在資本市場活動如此強勁的情況下，提高印花稅可能為香港提供一個快速解決方案，以便在短期內增加稅收收入。

Ho 認為，儘管多數市場傾向於下調或減少此類稅收來維持競爭力，但他仍對香港作為全球金融中心的前景充滿信心，並稱市場的暫時波動不會影響其看法。