鈊象今年營運樂觀 全年營收續拚新高

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長李柯柱表示，今年授權收入比重將持續提高，帶動網路業務營收攀升，而商用遊戲業務也將推出重量級新品，樂觀看待今年營運，營收將穩定成長。

鈊象去年在網路遊戲營收大幅成長帶動下，營收占比由 2019 年的 81%、擴增至 93%，商用遊戲機營收占比則降至 7%。在網路遊戲業務擴大下，也進一步推升去年毛利率達 96%，年增 4 個百分點，營收、獲利雙創新高。

李柯柱表示，去年是大豐收的一年，今年 1 月在網路遊戲占比持續提升至 95% 下，毛利率成長至 97%，每股稅前盈餘達 5.81 元，也創單月新高，但也由於去年營收基期高，預期今年所有產品線業績將溫和成長。

展望今年，李柯柱表示，網路遊戲主要收入仍來自六大 App 平台，包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》，美國博弈市場授權收入營收比重也持續提升。

商用遊戲機方面，去年受疫情影響大，中國及美國市場出貨量減少，導致全年營收大幅縮減，不過，李柯柱表示，今年 4 月起將有重磅產品陸續推出，相信在疫情有效控制下，今年會有不錯的成績。