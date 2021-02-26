頎邦去年毛利率跌破3成 每股賺5.61元創第三高

驅動晶片封測大廠頎邦 (6147-TW) 今 (26) 日公布去年財報，受惠驅動晶片、非驅動晶片事業同步成長，去年營收創新高，但由於美元不斷貶值，影響去年毛利率下降，跌破 30% ，全年營收成長、獲利衰退，每股賺 5.61 元，創歷史第三高。

頎邦去年第四季營收 61.6 億元，季增 6.7%，年增 17.2%，毛利率 29.24%，季減 1.07 個百分點，年減 3.46 個百分點，營益率 23.02%，季減 0.76 個百分點，年減 2.98 個百分點，稅後純益 10.17 億元，季增 0.2%，年增 11.64%，每股稅後純益 1.56 元。

頎邦去年營收 222.75 億元，年增 63.31%，毛利率 28.19%，年減 5.01 個百分點，營益率 21.7%，年減 4.79 個百分點，稅後純益 36.61 億元，年減 10.49%，每股稅後純益 5.61 元。

頎邦去年下半年由於驅動晶片需求大增，加上產品往高階滲透，整體測試時程拉長，高階產能相當吃緊，為因應設備添購的資金需求，第四季起向客戶正式調漲價格，幅度約 1 成。

針對價格擬再次調漲，頎邦董事長吳非艱先前表示，目前價格尚未定案，但公司是以美元計價，唯一考量因素是美元貶值，將持續觀察。